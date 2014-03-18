يونايتد يتعلق بالأمل اليوناني .. وتشيلسي يواجه ' أسطورة ' دروجبا

لندن / أ ش أ / يواصل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الاستعداد بقوة ويتمسك بالامل الأخير وسيحاول تعويض هزيمته 2-صفر في لقاء الذهاب أمام ضيفه اولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء في اياب دور الستة عشر بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وفي الوقت الذي يملك فيه يونايتد ألامل في التأهل لدور الثمانية ..سيخوض زينيت سان بطرسبرج الروسي وشالكه الالماني مهمة شبه مستحيلة في جولة الاياب.

وخسر زينيت 4-2 على أرضه امام بروسيا دورتموند الالماني في روسيا بينما فاز ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني 6-1 على شالكه في المانيا.

ولا يزال أمام تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي مهمة صعبه ويبدو أنه سيرحب بعودة مهاجمه السابق ديدييه دروجبا الذي يلعب الآن مع غلطة سراي التركي.

وسيحاول تشيلسي الذي تعادل 1-1 مع غلطة سراي في تركيا الابقاء على الوجود الانجليزي في دوري الابطال بعد خروج ارسنال ومانشستر سيتي الأسبوع الماضي من دور الستة عشر يوم الثلاثاء.

وتقلصت آمال يونايتد في انهاء المسابقة المحلية ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوري الابطال الموسم القادم بعد الهزيمة 3-صفر على أرضه أمام ليفربول يوم الأحد.

ورغم الضغوط الشديدة يعتقد ديفيد مويس مدرب يونايتد ان فريقه سيكافح بكل قوة لانقاذ موسمه.

وقال مويس "يدرك اللاعبون جيدا ما يعنيه اللقاء يوم الأربعاء وما يجب ان نفعله. أمامنا الهدف للكفاح من أجله وأتمنى ان نتمكن من الفوز ."

ويمتلك يونايتد سجلا مثاليا على أرضه في مواجهة أندية اليونان بينما خسر اولمبياكوس في 11 مباراة خاضها في انجلترا.

وأكد خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى على أهمية استعادة روح الإنتصارات لتخطى اختبار أوليمبياكوس الصعب فى دورى أبطال أوروبا.

وقال ماتا فى تصريح للصحفيين :"الأسبوع الذى قضيناه فى المران كان جيداً، وكنا مفعمين بالأمل قبل مواجهة ليفربول، ولكن يوم المباراة كل شئ جرى بشكل سيئ."

وأضاف:"لقد كانت هزيمة ثقيلة ولكنى أريد ان أقول أننا سنبذل كل شئ لنسيانها والتركيز فى المباريات المقبلة، فنحن نعرف تاريخ النادى وإنجازاته، ونعلم أنها مبنية على روح الإنتصار".

"ولذلك يجب أن نهزم أوليمبياكوس ونواصل مشوار دورى أبطال أوروبا، كما تعلمون لا يمكننى اللعب فى البطولة هذا الموسم ولكنى سأدعم الفريق فى أولد ترافورد مثل أى مشجع."

يذكر أن اليونايتد كان قد خسر الذهاب بهدفين نظيفين، وبات مهدداً بالإقصاء من دور الستة عشر.