اليوم جامعة المنصورة تنظم لمسابقة الروبوت للجامعات المصرية

تبدأ اليوم فعاليات مسابقة (Robo Race) التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة لطلاب الجامعات المصرية والهيئات المختلفة في الفترة من 18-19 مارس الجاري بالصالة المغطاة .

تحت رعاية السيد أحمد عبد الخالق – رئيس الجـامعة وريـادة أمحمود محمد المليجي – نائب رئيس الجـامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في افتتاح المسابقة السيد اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية ورؤساء الجامعات المشاركة فى المسابقة .

يقوم كل فريق مشارك ببناء روبوت يتم التحكم به عن بعد بدون أسلاك لكي يتمكن من اجتياز مراحل المسابقة .

يشارك بالمسابقة فرق طلابية من جامعة المنصورة والمركز الاستكشافي ، المعهد العالي للهندسة ببلبيس ، جامعة الدلتا ، الهندسة الالكترونية بمنوف ، جامعة الأزهر الشريف ، والهيئات المختلفة كما ستقدم جوائز 3000 آلاف جنية للفريق الفائز بالمركز الأول و2000 جنية للفائز بالمركز الثاني و 1000 جنيه للفائز بالمركز الثالث .

الجدير بالذكر أن المسابقة تأتى في إطار توظيف طاقات طلاب الجامعات والهيئات المختلفة وتدريبهم على التطوير والإبداع التكنولوجي لخدمة المجتمع المصري ، اكتشاف الطلاب المتميزين في مجال العمل العلمي والتكنولوجي ودعمهم ، تنمية أواصر الصداقة وأفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات والهيئات المصرية .