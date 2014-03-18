سحر الصديقي تكشف خبايا "ذي فويس"

تميزت مشاركة المغربية سحر الصديقي في برنامج "ذا فويس"، بإختيارها نمط غنائي مختلف، بعدما استطاعت خلال المرحلة الأولى " الصوت وبس " أن تدير لها كراسي الحكام الأربعة،، لكن تجربتها لم تدم طويلا بعد أن خرجت من المرحلة الثالثة.

" سيدتي نت" التقت سحر في الرباط فحكت لنا عن تجربتها في البرنامج، وشرحت أسباب خروجها المبكر ، وكشفت خبايا و كواليس "ذي فويس" التي لا يعرفها الجمهور .

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