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ديمة قندلفت بين "طوق البنات" و"بقعة ضوء"

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ديمة قندلفت بين "طوق البنات" و"بقعة ضوء" ديمة قندلفت بين "طوق البنات" و"بقعة ضوء"

عادت الفنّانة السّورية ديمة قندلفت إلى دمشق مؤخّراً، لتبدأ موسمها الدراميّ بعملين جديدين الأوّل كوميدي باشرت بتصويره برفقة نجوم الدراما السّوريّة، والثّاني بيئي شامي تستعد للبدء بتصوير أولى مشاهدها فيه خلال الأيّام القليلة المقبلة.
وتعتبر قندلفت من أبرز الوجوه الفنيّة التي تحرص على المشاركة في السلسلة الكوميديّة الشّهيرة "بقعة ضوء"، وقد صوّرت إحدى لوحاتها فيه بعنوان "البطل" إلى جانب النّجم باسم ياخور والفنّانة مديحة كنيفاتي، من إخراج عامر فهد.
وفي سياق آخر، تستعد قندلفت للمشاركة في مسلسل البيئة الشّاميّة "طوق البنات" حيث حلّت بديلة للفنانة سوزان نجم الدين في أحد الادوار الرئيسيّة، والعمل من إخراج محمد زهير رجب.

 

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