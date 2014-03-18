نضال إيبروك مشاركة "ذي فويس" توضح حقيقة استضافتها من قبل أوبرا وينفري

قالت نضال ايبورك المشاركة المغربية السابقة في برنامج "ذي فويس" ، في نسخته الثانية والتي لا زالت تعرض على قنوات ام بي سي ، أنها فعلا تمت استضافتها في برنامج أوبرا وينفري .

وأضافت في تصريح خاص ل"سيدتي نت" من خلال اتصال هاتفي : " استدعيت لأحضر برنامج أوبرا وينفري بعد أن قرأ فريق الإعداد مقالا كنت كتبته عن عادات و تقاليد الزواج بالمغرب، فاتصل بي فريق الإعداد لأحضر البرنامج من داخل الاستديو بما أن موضوع الحلقة كان عن عادات و تقاليد الزواج عبر ثقافات العالم. "

وكانت العديد من المواقع الالكترونية والمجلات نشرت مؤخرا خبر استضافة أوبرا وينفري لنضال التي شاركت ضمن فريق القيصر كاظم الساهر , وخرجت من المنافسة في مرحلة المواجهات ، فيما أكدت نضال أن الاستضافة كانت قبل مشاركتها في برنامج الهواة "ذي فويس ".

و اعتبرت نضال أن لقاءها بأوبرا كان حلما وتحقق لأنها معجبة بها كإعلامية ناجحة و بحكم كذلك دراستها للإعلام و علوم التواصل بالولايات المتحدة الأمريكية ، حسب قولها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"