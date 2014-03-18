هكذا ودّع نجوم الدراما السّوريّة زعيمهم الرّاحل

ودّع نجوم الدراما السّوريّة الفنّان وفيق الزّعيم الذّي فارق الحياة بعد صراع مع مرض "سرطان الكبد"، وسُيصلّى على الفقيد بعد صلاة ظهر يوم اﻻثنين في جامع "علي بن أبي طالب" في حيّ المزّة بدمشق، وسيوارى جثمانه الثّرى في مقبرة الدّحداح.

وفاة الزّعيم والذّي يعتبر من أبرز الوجوه في الدراما السّوريّة شكّلت صدمة أليمة للوسط الفنّي السّوري، سيّما أنّه رحل في عمر مبكّر عن 54 عاماً فقط، فيما نعَت أسرة مسسل "باب الحارة" الفنّان الرّاحل الذّي اشتهر بتجسيد شخصيّة "أبو حاتم"، ووقفوا في كواليس العمل دقيقة صمت على روحه، وسيتم إيقاف التّصوير يوم الاثنين ليقوم الفنّانون بواجب العزاء.

وكتب الفنّان تيم حسن تعزية لأسرة الفقيد عبر صفحته الشّخصيّة على "فيسبوك"، وقال "رحمك الله أستاذ وفيق ونسأل الله لك الرحمة والمغفرة وأحرّ التّعازي لبراء العزيز، والعائلة الكريمة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

الفنان أيمن زيدان قال "هكذا هو الموت لايزال يمارس طقسه الموجع في سرقة أحبّتنا مبكّراً، اليوم خطف فنّاناً متألّقاً، فنّاناً حفر موقعه على خارطة المشهد الفني السوري بأناة وإصرار مدهش، منذ خطواته الأولى على خشبة المسرح العمّالي وحتى نجوميته الملفتة في باب الحاره بأجزائه، وداعاً وفيق الزعيم، وداعاُ أيّها الفنان الصديق وتغمّدك الله برحمته".

الفنّانة ديمة الجندي كتبت عبر صفحتها على "فيسبوك" "الله يرحمك يا أستاذ وفيق ويجعل مثواك الجنة يا أطيب قلب بالعالم، شكلها داقت عليك الدنيا كتير مع إنك بآخر مرة شفتك فيها قلتلي انو بدك تضل عايش وبدّك تشتغل و ما رح تستسلم للمرض، بس هي إرادة رب العالمين رح نشتقلك كتير و رح تترك فراغ ما حدا رح يعبيه، الرّحمة لروحك".

الفنّان جمال سليمان استعاد ذكرياته الجميلة مع صديق دربه وفيق الزّعيم، وقال "أخي وفيق وداعاً لروحك الطّاهرة أيّها الفنان الرّائع و الرّجل الذي تميز بكبريائه الذي لم يفارقه يوماّ مهما اشتّدت صعوبة الظروف، وفيق الزعيم لم يكن بالنّسبة مجرّد قريب عائلي وزميل عادي بل صديقاً وأخاً جمعتني به ذكريات قديمة ودافئة في منزله الدّمشقي الجميل في حي قبر عاتكة، حيث كان يحلو لنا أنا وهو وابن خالتي الأستاذ راشد الزعيم أن نشتري عشاءنا من الفول والفلافل ونذهب لنقضي ليلتنا نتحدث عن أحلامنا و طموحاتنا".

كذلك نعى الفنّان باسم ياخور رحيل الزّعيم قائلاً "رحمك الله أيّها الصديق الطّيب كنت زعيماً في محبّتك للآخرين وزعيماً في ترفّعك عن الصّغائر، الرّحمة لروحك والصّبر والعطاء لعائلتك الكريمة".

يُشار إلى أنّ آخر مسلسل قام الزّعيم بتصويره عمل بيئي شامي بعنوان "حمّام شامي" صوّره العام الماضي ولم يُعرض حتّى الآن، فيما حلّ الفنّان السّوري سليم صبري كبديل عنه ليستكمل شخصيّة "أبو حاتم" في الجزأين السّادس والسّابع من "باب الحارة".

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