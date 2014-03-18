راكب يستغل طفلين في عمليه تهريب بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين تاجرا استغل طفلين لمساعدته فى تهريب 6 حقائب بضائع قيمتها 250 الف جنيه لدى عودتهم من السعودية وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .

وكان مدير حركة الجمارك فوجىء بدخول صاحب مكتب إستيراد وتصدير من خارج صالة الوصول بدعوى وجود حقائب له على الطائرة وبفتح جواز سفره ، تبين وجود أختام كثيرة مما أثار الريبة ولدى قيام مدير الجمرك بمناقشة الراكب تبين أنه وصل على طائرة شركة نسمة من جدة قبل عدة ساعات من وصول طائرة الخطوط السعودية، كما تبين وجود طفلين بصحبته بدعوى الحصول على حقائبهم، حيث عثر على 3 حقائب كبيرة على طائرة الخطوط السعودية و3 حقائب أخرى على طائرة نسمة للطيران.

واثناء قيام مأمورى الجمرك بتفتيش الحقائب عثرا على 15 ثوب قماش شيفون و100 عباية فاخرة وكمية كبيرة من أعواد البخور الفاخرة ، وأقر الطفلان بأنهما يساعدان التاجر على تهريب الحقائب بمقابل مادى.

تم تحرير محضر للتاجر الذى طلب التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده بينما تم السماح للطفلين بالإنصراف.

أ ش أ