بالصور .. توقيع برتوكول بين محافظة مطروح وشركتي شل وفيلبس لإنارة تجمع سكنيى بالطاقة الشمسية

وقع اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح برتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركتي شل مصر و فيليبس لإنارة تجمع حقفة الجلاس بالكيلو 70 طريق مطروح سيوة من خلال استغلال الطاقة الشمسية لبعد مصدر التيار الكهربي لمسافة بعيدة بحضور اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح واللواء يعقوب امام سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية وممثلي الشركتين وعدد من اهالي القرية.

حيث قامت شل، و فيليبس بتركيب مركزين للإضاءة الشمسية يوفر أحدهما الإضاءة بملعب لكرة القدم على مساحة 1000 م2 تقريبا بحيث يسمح بممارسة الرياضة بعد غروب الشمس أما الآخر فهو مخصص لإنارة الشوارع بالقرية. من خلال اعمدة بارتفاع 8م تحمل المصابيح ثنائية الصمام الباعثة للضوء (LED) والتى يقل استهلاكها للطاقة عن استهلاك مصباح واحد بقدرة 60 وات.حيث تم توفير الإنارة لمنازل التجمع بعدد 15 منزل لنحو 30 أسرة ، ومدرسة و7 أعمدة فى الطريق للتجمع عن طريق الإضاءة بالطاقة الشمسية.

واكد اهالي التجمع على شكرهم للجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع شركتي شل وفيلبس لانارته وتوفير الضوء لهم كمصدر لاستمرار الحياة بعد غروب الشمس

بينما اكد تامر أبو الغار، المدير التنفيذى لشركة فيليبس مصر، ان الشركة حققت انطلاقة فى مجال إضاءة الشوارع ثنائية الصمام المعتمدة على الطاقة الشمسية والتى توفر حلولا موفرة للطاقة قليلة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها. باستغلال تقنيات الطاقة المتجددة والمستدامة فى مشروع تنمية المناطق النائية فى اكثر من مكان على مستوي الجمهورية منها بمحافظة مطروح وجنوب اسوان “.

وأوضح يورون رختين رئيس ،مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشل مصر أن الفكرة وراء المشروع تدور حول خلق مساحات مضيئة للمجتمعات الريفية والنائية التى تعيش بدون الكهرباء بما يتيح فرصا لممارسة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية فى فترة المساء. وتعتبر مراكز الإضاءة المجتمعية وأنظمة الإضاءة الشمسية من الحلول المبتكرة والمستدامة التى تقوم على جيل جديد من الإضاءة باستخدام المصابيح ثنائية الصمام (LED) المعتمدة على الطاقة الشمسية والموفرة للطاقة التى توفرها فيليبس. ودائما ما تمثل المساهمة فى مثل هذه المشروعات المجتمعية مصدرا للفخر بالنسبة لشركة شل مصر”.

و أكد السيد اللواء أ.ح بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح على أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات إستخدامات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء و أن محافظة مطروح ُتثمن جهود الشركات العالمية في تبني المبادرات المجتمعية و دعم اهالي التجمعات النائية و تقديم حلول مبتكرة تؤدي الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم لصعوبة توصيل خطوط الكهرباء إليهم ،و أضاف أنه تم الإنتهاء من إنارة عدد 15 منزل و مدرسة و 8 أعمدة إنارة بتجمع حقفة الجلاس جنوب مركز مطروح بعمق 70 كم بإستخدام أنظمة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركتي شل مصر و فيليبس مصر و أوضح أن المحافظة بأجهزتها المختلفة تعمل على تحقيق أهداف هذه المبادرات لإستقرار المجتمع البدوي و الحفاظ على بيئته الصحراوية. مع تسهيل وإزالة العقبات كافة العقبات امام مثل هذه المشروعات الجادة والهادفة التى تخدم المواطن المطروحي وتحقق التنمية به .

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع بين المحافظة والشركتين تاكيدا لروح التعاون المتواصل والمستمر لخدمة اهالي مطروح.