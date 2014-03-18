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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أكاديمية السباحة للأطفال والكبار

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أكاديمية السباحة للأطفال والكبار الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أكاديمية السباحة للأطفال والكبار

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكاديمية السباحة للأطفال والكبار كأول خطوة فى طريق إطلاق عدد من الأكاديميات الرياضية مستقبلا، وأكدت "لوسى برتينى"، مدير إدارة الرياضات المائية بالجامعة رئيس أكاديمية السباحة، وجود العديد من السباحين المهرة الذين يستطيعون إعطاء تدريبات فى السباحة إلى جانب العديد من عمال الإنقاذ المعتمدين، وذلك بالإضافة إلى امتلاك الجامعة لمرافق رياضية أخرى تفوق غيرها من المرافق الموجودة بمؤسسات تعليمية أخرى.

وأوضحت أن إطلاق هذه الأكاديمية لا يزيد من دعم الرياضيين بالجامعة للمجتمع فحسب، بل يكسبهم أيضاً خبرة فى تعليم الآخرين، وتعتبر أكاديمية السباحة بالجامعة مفتوحة رسمياً الآن ومعدة لاستقبال المتقدمين من سن الرابعة فيما فوق والراغبين فى تلقى دروس فى السباحة سواء دروس خاصة أو ضمن مجموعة.

وتستهدف الأكاديمية فى الأساس مجتمع الجامعة بما فيهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والخريجون وأبناؤهم إلى جانب المتقدمين من خارج الجامعة، وتوضح "برتينى" أنه يوجد بالفعل عدد كبير من طلبات الالتحاق مقدمة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لتعلم السباحة سواء فى صورة دروس خاصة أو دروس ضمن مجموعات.
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