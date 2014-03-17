“ماكين”: رد أوباما على الأزمة الأوكرانية ينم عن الضعف

انتقد السناتور الأمريكي، جون ماكين، سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فيما يتعلق بموقفه تجاه الأزمة الأوكرانية في الوقت التي تتخذ فيه روسيا خطوات لفصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا.

وقال ماكين –وفقا لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية على نسختها الالكترونية الليلة- ” لا أعلم ما هو الموقف الأضعف من عمل لا شيء تجاه الأزمة، أتعجب من الاجراء الذي إتخذه أوباما بشأن فرض العقوبات على سبعة أشخاص بعد الاعتداء الصارخ من روسيا ” .

> وأضاف ماكين ” يشعر الأوكرانيون بأننا لاندعمهم الدعم الذي يطمحون إليه”، مشيرا إلى أن ردود بعض قادة الدول كان أقوى من أوباما فعلى سبيل المثال تصريحات المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت أقوى من تصريحات أوباما.

> وأردف ماكين يقول إن انتقاده الرئيسي منذ وقت طويل لهذه الادارة يتلخص في فقدانها الرغبة أوعدم فهمها أهمية القيادة الأمريكية.

> ومضى ماكين يقول انه سعيد بأن نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن يخطط للسفر إلى المنطقة الأسبوع المقبل ولكنه يعتقد بأنه يجب أن يكون هناك خطة طويلة الأجل لمساعدة الدول للتخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية وهو المجهود الكبير الذي يجب علينا اخذه على عاتقنا.

> جدير بالذكر أن الأدراة الأمريكية قد فرضت مجموعة جديدة من العقوبات اليوم على مسؤولين روس وكذلك الرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش ومن نصبوا انفسهم زعماء على القرم والمسؤولين عن الاضطرابات وعدم الاستقرار في أوكرانيا.