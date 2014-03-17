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عمر طاهر يستنكر استغلال عنوان برنامجه وعموده الصحفى”مصرى أصلى”بمهرجان أفلام

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عمر طاهر يستنكر استغلال عنوان برنامجه وعموده الصحفى”مصرى أصلى”بمهرجان أفلام عمر طاهر يستنكر استغلال عنوان برنامجه وعموده الصحفى”مصرى أصلى”بمهرجان أفلام

استنكر الكاتب الصحفى عمر طاهر استغلال إسم عمودة الصحفى وبرنامجه التليفزيونى”مصرى أصلى”،ووضعه عنوانا للمهرجان السينمائى الذى بدأت فاعلياته بمركز الإبدا ع الفنى مسا ء السبت الماضى15مارس.
> عمر أكد لـ ONA  ان منظمى المهرجان تجاهلوا وجود برنامج تليفزيونى عرض ،وعمود صحفى أكتبه بعنوان”مصرى أصلى”،ولم يفكروا حتى بإستئذان صاحبة للأسف،ولو حدث لقبلت.
> يذكر أن المهرجان قدمت فاعلياته بمراكز الإبداع ،والهناجر،ويختتم فاعلياته غدا.

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