عمر طاهر يستنكر استغلال عنوان برنامجه وعموده الصحفى”مصرى أصلى”بمهرجان أفلام

استنكر الكاتب الصحفى عمر طاهر استغلال إسم عمودة الصحفى وبرنامجه التليفزيونى”مصرى أصلى”،ووضعه عنوانا للمهرجان السينمائى الذى بدأت فاعلياته بمركز الإبدا ع الفنى مسا ء السبت الماضى15مارس.

> عمر أكد لـ ONA ان منظمى المهرجان تجاهلوا وجود برنامج تليفزيونى عرض ،وعمود صحفى أكتبه بعنوان”مصرى أصلى”،ولم يفكروا حتى بإستئذان صاحبة للأسف،ولو حدث لقبلت.

> يذكر أن المهرجان قدمت فاعلياته بمراكز الإبداع ،والهناجر،ويختتم فاعلياته غدا.