بالفيديو … محمد صلاح للمصريين: قريباً سنتواصل بالعربية علي صفحة تشيلسي

قال محمد صلاح ، لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق تشيلسي الإنجليزي خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لفريق تشيلسي الإنجليزي ، إنه قريباً سيتواصل معهم باللغة العربية. ورجح البعض أن يطلق نادي تشيلسي صفحة خاصة للفريق باللغة العربية ، وذلك خاصة بعد أن سيطر الجمهور المصري مؤخراً علي الصفحة في التعليقات.

وجاءت ردود المصريين الساخرة علي هذا الفيديو ، وكان منها موجه لجوزيه مورنيو الذي لم يدفع بصلاح بشكل اساسي حتي الأن فقال مصطفي فوزي:” انت مدرب مالكش عازة أصلاً”.

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وجاء تعليق آخر من أحد المصريين ” الواد خاسس ليه يا مورينو”.