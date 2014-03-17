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صبري فواز وعمار على حسن ينعيان شيخ المنشدين أحمد التوني

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صبري فواز وعمار على حسن ينعيان شيخ المنشدين أحمد التوني صبري فواز وعمار على حسن ينعيان شيخ المنشدين أحمد التوني

نعى كل من الفنان صبرى فوازو الكاتب والمفكر السياسى عمار على حسن،رحيل المنشد الشيخ أحمد التونى اليوم .
> وعبر صفحاتهم على موقع فيس بوك كتب صبرى. .أحمد التونى مات يا بشر .،. أحمد التونى المطرب العاشق الصوفى الزاهد العائش فى الحقيقة مات يا بشر ، مع السلامة يا عم احمد .. علك تلقى ما كنت تتركنا فى سكرة الطرب و تصبو إليه
> وكتب عمار رحل عن دنيانا اليوم سلطان الإنشاد الصوفي في العالم العربي الشيخ أخمد التوني، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك فقد كان حنجرة عفية شجية ندية من السماء
> يذكر أن الشيخ أحمد التوني من قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط بصعيد ،وهو من أشهر وأكبر المنشدين، يطلق عليه لقب ”ساقي الأرواح” و”سلطان المنشدين” ، ”وشيخ المداحين” ، وقد استطاع بأدائه المتميز الخروج بالغناء الصوفي من المحلية إلى العالمية، إذ دعي للمشاركة في العديد من المهرجانات الموسيقية الروحية.
> وكان الشيخ يركز في إنشاده على الكلام، لا على الألحان حيث تكون الألحان مجرد خلفية مرافقة وكان ينشد بشكل فطري ،قائم بصورة أساسية على الارتجال مما يحفظه من أشعار كبار أئمة التصوف.

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