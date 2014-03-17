أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

منع فريق صبايا الخير من التصوير بمنطقة أثرية بالاقصر بسبب عدم الحصول علي تصريح

Google+ Print
منع فريق صبايا الخير من التصوير بمنطقة أثرية بالاقصر بسبب عدم الحصول علي تصريح منع فريق صبايا الخير من التصوير بمنطقة أثرية بالاقصر بسبب عدم الحصول علي تصريح

ريهام سعيد

 

منع القائمين علي منطقة آثار الطود جنوب الأقصر فريق عمل برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الاعلامية “ريهام سعيد” بقناة “النهار” من التصوير بمنطقة التل الأثري المجاور لمعبد الطود بسبب عدم الحصول علي تصريح رسمي بذلك .

وقال عبد الحكيم كرار المشرف العام على آثار منطقة جنوب الصعيد أنه تم منع فريق عمل صبايا الخير من التصوير بسبب عدم حصولهم علي تصريح رسمي بذلك مشيرا الي إن القانون يلزم بالحصول علي تصريح رسمي من الجهات المختصة خشية حدوث اى انتهاك للآثارالمصرية مؤكدا علي أنه لا يمكن أن يمنع أي شخص معه تصريح من التصوير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا