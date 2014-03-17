منع فريق صبايا الخير من التصوير بمنطقة أثرية بالاقصر بسبب عدم الحصول علي تصريح

منع القائمين علي منطقة آثار الطود جنوب الأقصر فريق عمل برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الاعلامية “ريهام سعيد” بقناة “النهار” من التصوير بمنطقة التل الأثري المجاور لمعبد الطود بسبب عدم الحصول علي تصريح رسمي بذلك .

وقال عبد الحكيم كرار المشرف العام على آثار منطقة جنوب الصعيد أنه تم منع فريق عمل صبايا الخير من التصوير بسبب عدم حصولهم علي تصريح رسمي بذلك مشيرا الي إن القانون يلزم بالحصول علي تصريح رسمي من الجهات المختصة خشية حدوث اى انتهاك للآثارالمصرية مؤكدا علي أنه لا يمكن أن يمنع أي شخص معه تصريح من التصوير .