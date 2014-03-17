وزيرة البيئة: حفاظًا على المواطنين نغييرمعايير صناعة الأسمنت بالمزيج الأوربي

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ليلى اسكندر،الاثنين، إن الوزارة تنظر إلى المزيج الأوربى المقترح لصناعة الأسمنت، واستخدمات الوقود بهذا المزيج، وننظر أيضًا إلى المعايير التى ترافق هذا المزيج، ونرفع توصيتنا لمجلس الوزراء.

وأضافت اسكندر، خلال ضيافتها ببرنامج”اخر كلام”، على فضائية “ONTV”، إنه مع استخدام الغاز فى مصانع الاسمنت، تطبقًا لشروط المزيج الأوربى، لابد من نغير المعايير تمامًا، لأننا نقلق على صحة المواطنين، لذلك لابد من وجود أجهزة تقيس البعثات الجديدة، لأن معظمها مسلطنة حتى يمكن استخدمها .

وتابعت اسكندر: لابد قبل تطبيق المزيج الأوربى المقترح لصناعة الأسمنت، ان لا انسى تكلفة الصحة عند تضرر أحد، لذلك قبل استخدام الوقود، لابد من مراعاة تغير المعايير قبل التطبيق، وأجعل المواطنين يعيشوا بدون التضرر من هذا المزيج.

وأكدت اسكندر، ان ألمانيا تستغل المخلفات فى إنتاج الطاقة ويطلق عليها “RDF”،وبنسبة 80% لذلك لابد من النظر لهذة التجربة ومحاولة تطبيقها لتوفير الطاقة.

وأشارت اسكندر، إلى إننا لابد أن نكون مرنين فى الدخول لجميع مصادر الطاقة بمصر وخاصة فى مصانع الأسمنت، ولدينا مصادر عديدة للطاقة بمص، أهمها طاقة رياح البحر الأحمر، والطاقة المستخلصة من المخلفات، وطاقة من المخالفات الزراعية ولابد من أحداث مزيج من كل هذة الطاقة للإستفادة منها.

وأوضحت اسكندر، بإنهناك ثلاثة بدائل لمصانع الأسمنت لتوفير الطاقة، وهى طاقة المخلفات، ويوجد بمصر 4 مصانع للاسمنت يستخدموا هذة الطاقة، وطاقة “اش الأرز” على الرغم من وجود شكاوى بشأن هذة الطاقة بسبب تكاليف نقلها من وجة بحرى لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى توفير وترشيد استهلاك طاقة داخل مصانع الأسمنت.