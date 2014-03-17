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حافظ أبو سعدة : تقرير حقوق الانسان عن فض رابعة ” ناقص ” وليس بالكفاءة المطلوبة

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حافظ أبو سعدة : تقرير حقوق الانسان عن فض رابعة ” ناقص ” وليس بالكفاءة المطلوبة حافظ أبو سعدة : تقرير حقوق الانسان عن فض رابعة ” ناقص ” وليس بالكفاءة المطلوبة

حافظ أبوسعدة-عضو المجلس القومي لحقوق الإسنان

 

قال حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن التقرير الذي أصدره المجلس القومي الخاص بفض اعتصام رابعة العدوية ، به عيوب ونواقص عديدة نظراً لعدم تعاون مؤسسات الدولة مع لجنة تقصي الحقائق بالشكل المطلوب.

كان ” أبو سعدة ” قد أعرب في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية مع  CBC Extra  ، عن استيائه «لعدم التوصل إلى المتسبب في سقوط هذا العدد الضخم من الضحايا، أثناء فض الاعتصام.

وتسائلَ قائلاً ،  ”مين قتل كل هؤلاء الضحايا”؟ ، مشيرا إلى أنه “يعلم جيدًا أنه كان هناك معتصمون مسلحون، لكن هذا لا يمنع أن هناك ضحايا مصريين سقطوا، ولابد من معرفة من قتلهم”، وفقا لقوله.

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