حافظ أبو سعدة : تقرير حقوق الانسان عن فض رابعة ” ناقص ” وليس بالكفاءة المطلوبة

كان ” أبو سعدة ” قد أعرب في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية مع CBC Extra ، عن استيائه «لعدم التوصل إلى المتسبب في سقوط هذا العدد الضخم من الضحايا، أثناء فض الاعتصام.

وتسائلَ قائلاً ، ”مين قتل كل هؤلاء الضحايا”؟ ، مشيرا إلى أنه “يعلم جيدًا أنه كان هناك معتصمون مسلحون، لكن هذا لا يمنع أن هناك ضحايا مصريين سقطوا، ولابد من معرفة من قتلهم”، وفقا لقوله.