حافظ أبو سعدة : تقرير حقوق الانسان عن فض رابعة ” ناقص ” وليس بالكفاءة المطلوبة

قال حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن التقرير الذي أصدره المجلس القومي الخاص بفض اعتصام رابعة العدوية ، به عيوب ونواقص عديدة نظراً لعدم تعاون مؤسسات الدولة مع لجنة تقصي الحقائق بالشكل المطلوب.
كان ” أبو سعدة ” قد أعرب في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية مع CBC Extra ، عن استيائه «لعدم التوصل إلى المتسبب في سقوط هذا العدد الضخم من الضحايا، أثناء فض الاعتصام.
وتسائلَ قائلاً ، ”مين قتل كل هؤلاء الضحايا”؟ ، مشيرا إلى أنه “يعلم جيدًا أنه كان هناك معتصمون مسلحون، لكن هذا لا يمنع أن هناك ضحايا مصريين سقطوا، ولابد من معرفة من قتلهم”، وفقا لقوله.