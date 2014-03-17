وزير الصناعة: مصر حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية مع السودان

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، لدى وصله مطار الخرطوم مساء اليوم الاثنين أن هذه الزيارة والتي تستمر على مدار يومين تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأوضح عبد النور- في مؤتمر صحفي عقب وصوله – أنه سيبحث مع نظرائه من المسئولين في الحكومة السودانية تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التي تساهم في تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

أعرب الوزير عن أمله في حل المشكلات التي تعترض نمو العلاقات التجارية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال السميح الصديق النور وزير الصناعة السوداني أن الحكومة مهتمة بالعلاقات المصرية السودانية والاستثمارات المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الجانب المصري لحل القضايا التي تعترض المستثمرين السودانيين والمصريين

وعبر الوزير عن أمله في وجود تكامل صناعي بين السودان ومصر وشركات كبيرة بين الجابين بما يساهم في تنمية الاقتصاد والعلاقات بين البلدين .

وتأتي الزيارة بمشاركة وفد من رجال الأعمال يضم مجموعة من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل واتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.