الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقى الصعيد الثقافي الثاني بأسيوط‎

أعلنت أمانة ملتقي الصعيد الثقافي الثاني أن الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقي الصعيد لهذا العام وذلك في إطار إعتباره نموذجا للممثل الواعي والمؤمن بقضايا وطنه فضلا عن تاريخه المشرف بجانب إهتمامه السابق في بعض أعماله الإبداعية بهموم الصعيد وتحدياته كجزء أصيل من نسيج الوطن صرح بذلك محمود عبد الحميد مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية التي تنظم الملتقي بالشراكة مع المؤسسة الثقافية السويسرية وبرعاية ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ومحافظة أسيوط.

وأوضح محمود عبد الحميد أن الفنان أحمد ماهر أعرب عن سعادته البالغة بمشاركة أبناء الصعيد جهودهم الإبداعية لمواجهة تحديات الثقافة فيما بعد الثورة باعتبارها ركيزة التغيير منوها عن حرصه علي المشاركة الكاملة لجميع فاعليات الملتقي ومتابعة مختلف العروض المسرحية التي تأهلت لنهائي المهرجان وتتنافس علي جوائزه، بل ولم يتردد لحظة واحدة في المشاركة وتحمل عناء السفر والاقامة لعدة أيام متصلة في الصعيد.

وعلي جانب آخر وجه المخرج شعبان كامل استشاري نشاط المسرح بالمركز الثقافي دعوة مفتوحة لجميع أهالي الصعيد للاستمتاع بالعروض المسرحية المجانية التي تتناول قضايا جادة بطرق إبداعية متميزة والتي تقرر إقامتها بقصر ثقافة أسيوط بميدان طلعت حرب “البنوك” بمدينة أسيوط وكذلك بعض الفعاليات بمقر المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين خلال الفترة من 30 مارس وحتي 2 أبريل القادم مشيرا إلي أنها فرصة جيدة لأبناء أسيوط لرؤية ابداعات محافظات الفيوم والمنيا وسوهاج والوادي الجديد واسوان وقنا والاقصر وهم في مدينتهم أسيوط دون تحمل عناء السفر فضلا عن كونها فرصة أخري للتعرف علي المسرح الجاد والمخلص لقضايا الوطن حيث تم اختيار العروض المشاركة من بين عشرات العروض المتقدمة وذلك من قبل لجان ضمت النقاد والمسرحيين ووفق معايير قياسية للاختيار.