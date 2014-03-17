أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقى الصعيد الثقافي الثاني بأسيوط‎

Google+ Print
الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقى الصعيد الثقافي الثاني بأسيوط‎ الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقى الصعيد الثقافي الثاني بأسيوط‎

أحمد ماهر

 

أعلنت أمانة ملتقي الصعيد الثقافي الثاني أن الفنان أحمد ماهر ضيف شرف ملتقي الصعيد لهذا العام وذلك في إطار إعتباره نموذجا للممثل الواعي والمؤمن بقضايا وطنه فضلا عن تاريخه المشرف بجانب إهتمامه السابق في بعض أعماله الإبداعية بهموم الصعيد وتحدياته كجزء أصيل من نسيج الوطن صرح بذلك محمود عبد الحميد مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية التي تنظم الملتقي بالشراكة مع المؤسسة الثقافية السويسرية وبرعاية ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ومحافظة أسيوط.

وأوضح محمود عبد الحميد أن الفنان أحمد ماهر أعرب عن سعادته البالغة بمشاركة أبناء الصعيد جهودهم الإبداعية لمواجهة تحديات الثقافة فيما بعد الثورة باعتبارها ركيزة التغيير منوها عن حرصه علي المشاركة الكاملة لجميع فاعليات الملتقي ومتابعة مختلف العروض المسرحية التي تأهلت لنهائي المهرجان وتتنافس علي جوائزه، بل ولم يتردد لحظة واحدة في المشاركة وتحمل عناء السفر والاقامة لعدة أيام متصلة في الصعيد.

وعلي جانب آخر وجه المخرج شعبان كامل استشاري نشاط المسرح بالمركز الثقافي دعوة مفتوحة لجميع أهالي الصعيد للاستمتاع بالعروض المسرحية المجانية التي تتناول قضايا جادة بطرق إبداعية متميزة والتي تقرر إقامتها بقصر ثقافة أسيوط بميدان طلعت حرب “البنوك” بمدينة أسيوط وكذلك بعض الفعاليات بمقر المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين خلال الفترة من 30 مارس وحتي 2 أبريل القادم مشيرا إلي أنها فرصة جيدة لأبناء أسيوط لرؤية ابداعات محافظات الفيوم والمنيا وسوهاج والوادي الجديد واسوان وقنا والاقصر وهم في مدينتهم أسيوط دون تحمل عناء السفر فضلا عن كونها فرصة أخري للتعرف علي المسرح الجاد والمخلص لقضايا الوطن حيث تم اختيار العروض المشاركة من بين عشرات العروض المتقدمة وذلك من قبل لجان ضمت النقاد والمسرحيين ووفق معايير قياسية للاختيار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا