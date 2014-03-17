درية شرف الدين تعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام اليوم الاثنين، اجتماعاً مع قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمناقشة استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية القادمة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ إنشاءات مركز البث الإذاعي والتليفزيوني في حلايب وشلاتين، وكذلك تقوية محطات الإرسال بكل من منطقتي الشيخ هارون ووادي كركر بأسوان.

حضر الاجتماع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإبراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام، وحمدي حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، وعدد من المسئولين بالقطاع ورؤساء قطاعات الأخبار والقنوات الإقليمية.