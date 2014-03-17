الخارجية الأمريكية: تعيين دانيال روبنستين مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا

أعلنت الإدارة الأمريكية تعيين الدبلوماسي الأمريكي دانيال روبنستين، مبعوثا أمريكيا خاصا إلى سوريا.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين عن بيان لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري، قوله إن روبنستين سيخلف السفير الأمريكي الذي قدم استقالته روبرت فورد بمنصب مبعوث خاص.

وقال الوزير كيري إن قيادة المبعوث الخاص روبنستين ومشوراته سيكونان أمرا حيويا، فيما ستواصل الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لمساندة المعارضة السورية المعتدلة ومعالجة الأزمة الإنسانية وتأثيرها على الدول المجاورة.

وسيتوجه روبنستين إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الشهر للبدء بمشاورات مع السوريين وغيرهم، في مسعى إلى إنهاء القتل والبحث في مستقبل سوريا، وفق بيان كيري.

وفور تعيينه وجه روبنستين اليوم كلمة للشعب السوري عبر قناة أورينت السورية المعارضة.

ويعد روبنستين من الخبراء في قضايا الشرق الأوسط ويتحدث العربية بطلاقة، وعمل في السابق في القدس وعمان وبغداد وتل أبيب وتونس وسيناء.