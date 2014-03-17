جابر نصار : واقعة التحرش الجنسي بطالبة في جامعة القاهرة جريمة جنائية

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة،إن هناك مذكرة رصدت واقعة التحرش الجماعى التى وقعت،صباح اليوم الأثنين، على طالبة.

وأكد نصار،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سى بى سى”، إن هذة الواقعة غير مضررة، ولا يمكن قبولها، والجامعة سوف تحقق فيها، والمكان الذى شهد هذة الواقعة، سيتم تفريغ الكامرات بها لمعرفة من فعل هذة الواقعة.

وأضاف نصار: هذة الواقعة تعد جريمة جنائية ويتم التحقيق فيها إداريًا ليتم الفصل بها، ويحال الأمر للنيابة العامة، ونطالب كل طالب شاهد هذة الواقعة يتقدم للجامعة للشهادة حتى لا يفلط أحد من اللذين قاموا بذلك من العقاب حتى لا يفلت منهم أحد لأن الكاميرات ممن الممكن ان لا تبين أحد.

وتابع نصار: إن ما ورد فى المذكرة، إن البنت كانت ترتدى عباية، وجردتها بنفسها، وأنا أرصد حالة وعندما تنتهى التحقيقات سوف نعلن للجميع، ولن نتهاون.