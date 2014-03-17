بالصور .. “الأم المثالية” بالمنوفية تروي لـ ONA قصة كفاحها

سادت حالة من الفرحة العارمة منزل الحاجة أسماء ابراهيم مصطفى سيف، بعد إختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، كأم مثالية على مستوى محافظة المنوفية، والتى تعمل مدير عام بالتضامن الاجتماعى وتبلغ من العمر 59 عاما وحاصلة على بكالورويوس اقتصاد منزلى، بعد قصة كفاح لها مع أمها وزجها المريض وأولادها المتفوقين دراسيا.

التقينا بالأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، حيث قالت أنها تلقت خبر حصولها على الأم المثالية ظهر اليوم من مديرة إدارة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعى ولم تتلق اتصال من وزارة التضامن حتى الآن.

وروت لنا قصة كفاحها، بدأت عندما توفت شقيقتها من سنوات فى حادث سير واصيبت والدتها بمرض شديد أعاقها عن الحركة وكانت هى من تتكفل بها و تقضى جميع إحتياجتها والمواظبة على الذهاب إليها يوميا، حتى قررت الاستقرار معها فى منزلها بشبين الكوم لرعايتها وأسرتها.

وبعد وفاة والدتها بدأت معاناتها مع زوجها أحمد عبد الرازق دياب، الذى أصيب بمرض فيرس ” سى” إلتهاب الكبد الوبائى وتليف فى الكبد حتى توفى منذ 8 سنوات وتولت مسئولية رعاية أولادها كان أصغرهم بالصف الثانى الثانوى وتفوق والتحق بكلية الطب.

وأضافت أن لديها 4 أبناء وهم مى مدرسة 30 عاما ومروة حاصلة على بكالوريوس صيدلة ومحمد طبيب بشرى وابراهيم طبيب بشرى ولديها حفيدان مروان 3 سنوات ومازن 5 شهور .

وأكدت أنها بعد وفاة زوجها تولت مسئولية أبنائها والانفاق عليهم من مرتبها ومعاش زوجها البسيط، الا أنها اجتازت صعوبة الحياة والدخل البسيط واستطاعت تربية أولادها وتخريجهم من كليات القمة .

وأضافت أن زملائها بالعمل هم من قاموا بالتقديم لها فى مسابقة الأم المثالية , مشيرة إلى انها تتمنى أن ترى ابنائها واحفادها فى احسن حال وان تقوم بسداد الدين لزوجها باداء فريضة الحج له بعد أن وافته المنية قبل أدائها حيث كان من المقرر أن يؤدى فريضة الحج عام موته.

كما أنها تمنت أن يسود الخير والأمان ويعود الهدوء والاستقرار إلى البلاد ونعبر هذة المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر .