أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. “الأم المثالية” بالمنوفية تروي لـ ONA قصة كفاحها

Google+ Print
الأم المثالية بالمنوفية وسط أبنائها

الأم المثالية بالمنوفية وسط أبنائها

 

سادت حالة من الفرحة العارمة منزل الحاجة أسماء ابراهيم مصطفى سيف، بعد إختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، كأم مثالية على مستوى محافظة المنوفية، والتى تعمل مدير عام بالتضامن الاجتماعى وتبلغ من العمر 59 عاما وحاصلة على بكالورويوس منزلى، بعد قصة كفاح لها مع أمها وزجها المريض وأولادها المتفوقين دراسيا.

التقينا بالأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، حيث قالت أنها تلقت خبر حصولها على الأم المثالية ظهر اليوم من مديرة إدارة الأسرة بمديرية التضامن الاجتماعى ولم تتلق اتصال من وزارة التضامن حتى الآن.

 

الأم المثالية بالمنوفية

الأم المثالية بالمنوفية

وروت لنا قصة كفاحها، بدأت عندما توفت شقيقتها من سنوات فى حادث سير واصيبت والدتها بمرض شديد أعاقها عن الحركة وكانت هى من تتكفل بها و تقضى جميع إحتياجتها والمواظبة على الذهاب إليها يوميا، حتى قررت الاستقرار معها فى منزلها بشبين الكوم لرعايتها وأسرتها.

وبعد وفاة والدتها بدأت معاناتها مع زوجها أحمد عبد الرازق دياب، الذى أصيب بمرض فيرس ” سى” إلتهاب الكبد الوبائى وتليف فى الكبد حتى توفى منذ 8 سنوات وتولت مسئولية رعاية أولادها كان أصغرهم بالصف الثانى الثانوى وتفوق والتحق بكلية الطب.

وأضافت أن لديها 4 أبناء وهم مى مدرسة 30 عاما ومروة حاصلة على بكالوريوس صيدلة ومحمد طبيب بشرى وابراهيم طبيب بشرى ولديها حفيدان مروان 3 سنوات ومازن 5 شهور .

وأكدت أنها بعد وفاة زوجها تولت مسئولية أبنائها والانفاق عليهم من مرتبها ومعاش زوجها البسيط، الا أنها اجتازت صعوبة الحياة والدخل البسيط واستطاعت تربية أولادها وتخريجهم من كليات القمة .

وأضافت أن زملائها بالعمل هم من قاموا بالتقديم لها فى مسابقة الأم المثالية , مشيرة إلى انها تتمنى أن ترى ابنائها واحفادها فى احسن حال وان تقوم بسداد الدين لزوجها باداء فريضة الحج له بعد أن وافته المنية قبل أدائها حيث كان من المقرر أن يؤدى فريضة الحج عام موته.

كما أنها تمنت أن يسود الخير والأمان ويعود الهدوء والاستقرار إلى البلاد ونعبر هذة المرحلة الصعبة فى تاريخ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط