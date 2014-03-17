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مدير الشئون المعنوية سابقاً لــ"المحور": تنقلات القوات المسلحة دورية

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مدير الشئون المعنوية سابقاً لــ"المحور": تنقلات القوات المسلحة دورية مدير الشئون المعنوية سابقاً لــ"المحور": تنقلات القوات المسلحة دورية

نفى اللواء سمير فرج، مديرة إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، أن تكون حركة التنقلات التى أجرتها القوات المسلحة اليوم لها دلالة سياسية أو أنها مرتبطة باستقالة المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ،موضحاً أنها دورة روتينية لحركة الترقيات التى تجرى مرتين سنوياً وفق القانون العسكرى
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> وأضاف "فرج" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن اللجنة العليا لشئون الضباط برئاسة المشير ورئيس الأركان ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش ومدير المخابرات، لافتاً إلى أن الترقية تتم بالتصويت من أعضاء اللجنة المكونة من 14 فردًا.

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