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سيف اليزل لشريف عامر: أمريكا عطلت رجوع طائرات "أباتشى" بعد صيانتها

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سيف اليزل لشريف عامر: أمريكا عطلت رجوع طائرات "أباتشى" بعد صيانتها سيف اليزل لشريف عامر: أمريكا عطلت رجوع طائرات "أباتشى" بعد صيانتها

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى والأمنى، إن تأمين الحدود مع إسرائيل وعبور السفن الأمريكية بقناة السويس يجبران واشنطن على استئناف العلاقات مع ، لافتا إلى أن عددا من الطائرات "الأباتشى" المصرية سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعمل صيانة لها، والجانب الأمريكى عطل رجوعها، إضافة إلى أن عقود بطائرات جديدة توقفت، لافتاً أن الطائرات "مى 35" الهيلكوبتر تعادل الأباتشى.

وأضاف "اليزل"، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أنه يتوقع تحسناً فى العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، موضحاً زيارات المسئولين الأمريكين لمصر مؤخراً تدل على رغباتهم فى عودة العلاقات، متابعاً أن 16 عضوا بلجنة المساعدات فى الكونجرس أيدوا استئناف العلاقات مع مصر مقابل رفض واحد.

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