الاتحاد الألماني يعاقب كلوب لاعتراضه على حكم مباراة مونشنجلادباخ

أعلنت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم تغريم يورجن كلوب المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند، بسبب سلوكه غير الرياضي خلال مباراته أمام بروسيا مونشنجلادباخ، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وأعلنت المحكمة تغريم كلوب بمبلغ 10 آلاف يورو، وذلك بسبب الكلمات التي وجهها للحكم الرابع دينيز أيكتين خلال الثواني الاخير من المباراة، بعد عدم إحتسابه خطأ لصالح فريقه.

من جانبه أكد كلوب في تصريحات صحفية أنه عوقب دون حق، وأنه لم يرتكب خطأ يستحق عليه التغريم قائلا "كل ما قلته هو.. وهذا الخطأ لن تحتسبه؟ ولكن مع ملامح وجهي التي يعرفها الجميع، لم يكن بوسع الحكم إلا طردي".

يذكر أنها المرة الرابعة التي يتم فيها معاقبة كلوب بسبب تجاوزاته مع الحكام، ضمنها ثلاثة في الدوري الألماني وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وبخسارته تجمد رصيد دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 23 نقطة عن بايرن ميونخ الذي حسم تقريبا تتويجه بلقب البوندزليجا للعام الثاني على التوالي.