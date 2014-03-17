لاعب شالكه: اللعب في البرنابيو خطوة للأمام

مدريد، (إفي): اعتبر لاعب وسط شالكه الألماني، رومان نويشتادتير، أن مواجهة ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بمثابة "خطوة للأمام" للاعبي فريقه من الشباب.

وقال نيوشتادتير في مؤتمر صحفي بمعقل الفريق الملكي، عشية مواجهة الريال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تعرضنا لخسارة موجعة في لقاء الذهاب (1-6)، ومن المحتمل أن نودع البطولة غدا، لكن اللعب في البرنابيو يمثل بالنسبة لجميع زملائي خبرة كبيرة".

وأضاف "اللعب هنا خطوة للأمام، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب. سنحاول تقديم صورة أفضل من لقاء الذهاب وتقديم نتيجة أفضل".

وأردف "تعلمنا من درس لقاء الذهاب، لا أعلم إذا كنا سنفوز على الريال أم لا، لكننا سنلعب بضغط وسنستمتع بالأجواء وسنقدم أفضل ما لدينا".

وامتدح نيوشتادتير منافسه ريال مدريد "أعتقد أن كل من يمارس كرة القدم يعرف من هو الريال. إنه فريق عالمي ويتمتع بجودة كبيرة ولكننا سنحاول تقديم الأفضل في الملعب".