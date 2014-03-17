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بالفيديو .. الداخلية تضرب الأهلي ' رايح جاي '

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بالفيديو .. الداخلية تضرب الأهلي ' رايح جاي ' بالفيديو .. الداخلية تضرب الأهلي ' رايح جاي '

فشل الأهلي في اختراق أسوار الداخلية ليسقط في فخ الهزيمة بهدف دون مقابل في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

سجل لاما كونيه هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 32.

وتوقف رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الأولى، بينما قفز الداخلية للمركز السادس برصيد 13 نقطة.

وحقق الداخلية فوزه الثاني على الأهلي هذا الموسم بنفس النتيجة بهدف دون مقابل.

ولم يحقق الداخلية أي فوز هذا الموسم على أي فريق سوى الأهلي في واقعة هي الأغرب في دوري الموسم الجاري.

سور الداخلية

دخل الأهلي الشوط الأول بهجوم ضاغط بعدما دفع محمد يوسف المدير الفني بالثنائي عمرو جمال والسيد حمدي في الهجوم ليلعب بطريقة 4-4-2 صريحة.

وبالفعل هدد الأهلي مرمى الداخلية في أكثر من فرصة عن طريق عمرو جمال والسيد حمدي ولكن أحمد فوزي تألق في التصدي للكرة. (شاهد ركلة مزدوجة رائعة تصدى لها فوزي)

ووواصل الأهلي ضغطه وتسديداته على مرمى الداخلية ولكن المتألق أحمد فوزي حارس مرمى الفريق العسكري تألقه.

ومن ركلة ركنية للأهلي لعب السيد حمدي رأسية تصدى لها فوزي ببراعة ارتدت الكرة لمرتدة سريعة لتصل إلى لاما كونيه الذي أودعها ببراعة داخل الشباك. (شاهد الهدف من هنا)

واستمر فوزي في تألقه في الشوط الأول حتى انتهى بتقدم الداخلية. (شاهد ملخص تألق فوزي)

هجوم سلبي

في الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرة أكبر على وسط الملعب ولكنه تراجع على مستوى تهديد المرمى.

ولم تفلح تغييرات يوسف لتدعيم هجوم الأهلي في الشوط الثاني أمام تراجع الداخلية للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ولم يسدد الأهلي سوى كرة واحدة بين الثلاث خشبات في الشوط الثاني عن طريق موسى يدان في الدقيقة 83.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الداخلية بهدف نظيف ليكرر فوزه في الدور الأول بنفس النتيجة.

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فيديو اليوم السابع

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