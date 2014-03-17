وزارة الصحة: مناظرة 800 حالة ضمن أعمال القافلة الطبية بشلاتين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة 800 حالة بمنطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر فى تخصصات الجراحة والأطفال والأسنان والنساء والكلى الصناعى والباطنة والقلب والجلدية وطب الأسرة والعظام، ضمن أعمال القافلة الطبية التـى أمر بتوجيهها الدكتور عادل عدوى وزيـر الصحــة إلى المثلث الحدودى الجنوب الشرقى "شلاتين - حلايب - أبو رماد"، وذلك بناء على الاجتماع الذى عقد بمكتب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك بهدف تدعيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بتلـــك المنطقـــــة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن جامعة قناة السويس ساهمت بتقديم الدعم الطبـى فى التخصصات المختلفة بالقافلة، مشيرة إلى أن القافلة الطبية ضمت عربة مجهزة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى هذا المثلث الحدودى، حيـث قامـت بمناظـرة 12حالة، ويعتبـر وجود العربة فى المناطق الحدودية ظاهرة فعالة لتشجيع النساء على فهم ومعرفة أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك ضمن المشروع القومى لصحة المرأة.

فى السياق ذاته، قال الدكتور منيـر طه -منسق عام القوافل العلاجية بمحافظة البحر الأحمر - أن القوافل الدورية المتحركة إلى حلايب وشلاتين يتم تنظيمها مرة شهرياً، وتبدأ عادة فى الفتـرة من 17 إلى 25 من كل شهر، مشيراً إلى أن الهدف منها هو سد العجز بالمناطق النائية والوصول إلى المناطق الجبلية،التى يوجد بها تجمعات سكانية بسيطة، وكذلك المناطق المترامية الأطراف التى يصعب وصول الخدمة الطبية إليها.

يذكر أن القافلة بدأت أعمالها أمس الأحد بمنطقة شلاتين، وستتجه غداً الثلاثاء 18/3/2014 إلى منطقة "حلايب" لتأدية الخدمة الطبية بها لمدة يومين فـى هذه التخصصات، ثم تختتـم أعمالها بمنطقة "أبو رماد".