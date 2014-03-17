نائب رئيس "الأزهر" لـ"الحياة": إحالة 16 طالباً للتحقيق نظموا مظاهرات

قال الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر، إن مجموعة من الطلاب لا يزيد عددهم عن 200 طالب قاموا بالاعتداء على سيارات بعض أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً: عدد من الطالبات خرجن من الجامعة وقطعن الطريق".

واستطرد نور الدين خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، إن كاميرات الجامعة رصدت الطلاب الذين قاموا بإعمال العنف داخل الحرم الجامعى وشاركوا فى تظاهرات أمس الأحد واليوم الاثنين، وتم إحالة 16 منهم للتحقيق، ورئيس الجامعة أوصى بفصلهم نهائياً من الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة مسئولة فقط عن حفظ الأمن داخل الحرم الجامعى وليس لها أى علاقة بما يدور خارجها حسبما ذكر.