بالفيديو والصور - السقوط الأول لميدو مع الزمالك أمام المصري

خسر الزمالك لأول مرة تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو" أمام المصري بالجولة 12 للدوري الممتاز.

والتالي أبرز ما حدث في المباراة وما تبعها من تصريحات..

المباراة شهدت هجمتين فقط للمصري، الأولى كانت بهدف محمد الشعراوي، والثانية بعده مباشرة من انفراد بعبد الواحد السيد ولكن العارضة قالت لا. (التفاصيل والفيديو)

وفي الشوط الثاني كان للزمالك ثلاث فرص محققة للتسجيل، عن طريق محمد إبراهيم، مؤمن زكريا وأحمد جعفر. (التفاصيل والفيديو)

وتألق أحمد الشناوي حارس مرمى المصري وصد ركلة مقصية رائعة من دومينيك دا سيلفا. (التفاصيل والفيديو)

قبل نهاية المباراة اشتعلت أزمة بين عاشور الأدهم من المصري ودومينيك دا سيلفا، وتدخل أحمد حسام ميدو. (التفاصيل والفيديو)

ويروي الأدهم أن ميدو قام بسبه بألفاظ نابية، قبل أن يعتذر له مدرب الزمالك. (التفاصيل والفيديو)

طالع تقرير المباراة كاملا وموقف الفريقين من جدول الترتيب

ويرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن فريقه خسر أفضل مبارياته هذا الموسم. طالع تفاصيل التصريح

وأشاد أنور سلامة بإدارة ميدو الفنية للمباراة رغم هزيمته. طالع تفاصيل التصريح