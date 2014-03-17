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مباشر - الأهلي 0-1 الداخلية .. تألق لافت لفوزي

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مباشر - الأهلي 0-1 الداخلية .. تألق لافت لفوزي مباشر - الأهلي 0-1 الداخلية .. تألق لافت لفوزي

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز يوم الاثنين.

ويلعب الأهلي مع مضيفه الداخلية ضمن الجولة 13 من مباريات المجموعة الأولى على ملعب الدفاع الجوي.

وكان الداخلية قد تغلب على الشياطين الحمر بهدف لأحمد تمساح في مباراة الدور الأول.

وتألق أحمد فوزي حارس الداخلية في التصدى لفرصة مزدوجة للأهلي عندما تصدى لتسديدة السيد حمدي ومقصية عمرو جمال في الدقيقة 19.

وسجل لاما كونيه هدف الداخلية الأول في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة هزت شباك إكرامي.

وواصل فوزي تألقه وتصدى لأكثر من كرة خطيرة هددت مرماه حتى خرج بفريقه لبر الأمان في نهاية الشوط الأول.

تابع تشكيل المباراة والانذارات والتغييرات عبر الرابط التالي

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