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الجونة يتعادل مع الإنتاج 2-2 .. والجيش يعرقل القناة

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الجونة يتعادل مع الإنتاج 2-2 .. والجيش يعرقل القناة الجونة يتعادل مع الإنتاج 2-2 .. والجيش يعرقل القناة

القاهرة /أ ش أ/ انتزع فريق الجونة تعادلا مثيرا من مضيفه فريق الانتاج الحربي بهدفين لكل منهما في المبارة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد السلام في إطار مباريات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول لفريق الانتاج الحربي اللاعب هشام نشأت في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وتعادل الجونة عن طريق شريف رضا بضربة رأس في الدقيقة 23 وفي الدقيقة 35 أضاف الجونة الهدف الثاني عن طريق اللاعب صمويل أوكران وتعادل أحمد سعيد لاعب الانتاج الحربي في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الجونة إلى 8 نقاط في المركز العاشر كما ارتفع رصيد فريق الانتاج الحربي إلى 8 نقاط متزيل جدول المجموعة بفارق الأهداف.

وأكد أحمد الصحيفي المشرف على الكرة في فريق الجونة ضرورة تكاتف جميع عناصر اللعبة للحفاظ على القيم والمبادىء بصرف النظر عن أي نتائج .. مضيفا "من هذا المنطلق أطالب اتحاد الكرة بالتحقيق وتوقيع عقوبة مشددة في واقعة قيام لاعب بتوجيه السباب للحكم".

وفي المبارة التي أقيمت باستاد القناة الجديد تعادل فريق طلائع الجيش مع فريق القناة بهدف لكل منهما في المبارة التي جمعت بينهما في نفس التوقيت اليوم في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز.

جاء الهدفان في الشوط الثانى تقدم فريق الطلائع بهدف اللاعب حسن يوسف فى الدقيقة 16 .. وتعادل فريق القناة عن طريق اللاعب دودجى فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع من نفس الشوط.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الطلائع إلى 10 نقاط فى المركز التاسع وأرتفع رصيد فريق القناة 15 نقطة فى المركز السابع.

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