اليوم السابع: "رشيد" قائد عمليات غسل الأموال وتهريبها إلى سويسرا

تكشف اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الثلاثاء، بالمستندات، تفاصيل قيادة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وأحد رجال نظام مبارك، لعمليات غسل الأموال وتهريبها إلى سويسرا، كما تكشف المستندات أن "رشيد" عرض على الإخوان فى أثناء حكمهم قبل ثورة 30 يونيو، 700 مليون جنيه مقابل حفظ القضايا ضده.

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