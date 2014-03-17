رئيس الثقافى القبطى: سنرسل توصيات منتدى "الطاقة الشمسية" للكهرباء

قال الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، فى نهاية المنتدى العلمى الأول الذى عقده المركز اليوم الاثنين، وكان عن "الطاقة الشمسية" بأنه سوف يتم إرسال توصيات المنتدى إلى وزير الكهرباء.

وانتهى المنتدى العملى الأول للمركز، والذى أقيم تحت شعار "فى حب مصر"، منذ قليل بـ11 توصية، شملت تفعيل التعريفة المميزة للطاقات المتجددة مقابل إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وتفعيل نظام الكوتة بالنسبة لبعض فئات المستفيدين، ويقترح أن يكون على المستفيدين من الصناعيين.

وأوصى المنتدى بعمل حملات توعية للمستفيدين بالنسبة لترشيد الطاقة، حيث إن الترشيد يعد مصدرا إضافيا للطاقة وسهل التنفيذ، وتفعيل ثقافة الاستخدام المرشد لكافة النواحى، ويشمل الترشيد استخدام المعدات والأجهزة فى حال عدم استخدامها مثل الإضاءة والتكييف، والاستخدام المتدرج للمصابيح ذات الكفاءة العالية LED واستبدال المصابيح ذات الكفاءة المنخفضة توطئة لعدم استخدامها وحظر استيرادها.

وتضمنت التوصيات أيضا، رفع منظومة نقل الحاويات على السكك الحديد والعائد الصحى والبيئى والاقتصادى والاجتماعى والناتج القومى، وإنشاء مناطق لوجيستية فى مناطق العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومحافظة أسيوط، وكذلك التفعيل السريع لإنتاج مكونات الطاقات المتجددة والصناعات المحلية، وهناك أبحاث قابلة للتنفيذ بتكنولوجيا مصرية منخفضة التكاليف، وكذلك تفعيل وسائل النقل العام ذات الكفاءة العالية مثل المترو، واستخدام الطاقات المتجددة بصورة مختلفة، منها على سبيل المثال الطاقة المتجددة فى النقل النهرى وبعض وسائل النقل البرى، وتفعيل استخدامات السخانات الشمسية على المستوة المنزلى والصناعى، والنظر لرفع كفاءة المعدات المنتجة المولدة للطاقة .

وكان المركز الثقافى القبطى عقد المنتدى العلمى الأول تحت شعار "فى حب مصر"، وحاضر فيه كوكبة من علماء مصر فى الخارج مثل المهندس إبراهيم سمك خبير الطاقة الشمسية فى ألمانيا والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق فى ألمانيا، كما سيتم منحهم جائزة البابا شنودة الثالث المعروفة باسم جائزة "الحكمة والشفقة"، وسوف يسلمها لهما البابا تواضروس الثانى خلال احتفالية الذكرى السنوية الثانية لرحيل البابا شنودة الثالث .