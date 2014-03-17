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الأربعاء.. ندوة بـ"الاشتراكى المصرى" عن رحلة نضال "تشى جيفارا"

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الأربعاء.. ندوة بـ"الاشتراكى المصرى" عن رحلة نضال "تشى جيفارا" الأربعاء.. ندوة بـ"الاشتراكى المصرى" عن رحلة نضال "تشى جيفارا"

ينظم شباب الحزب الاشتراكى المصرى، بالتعاون مع منتدى الفكر الاشتراكى، مساء الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "جيفارا.. الإنسان والثورة"، بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى، بعرض صفحات من تاريخ حياة البطل الأسطورى "إرنستو تشى جيفارا"، ومشاركته فى الثورة الكوبية، بالإضافة إلى رحلة كفاحه البطولية دفاعاً عن شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا المناضلة، فى شبابه وحتى اغتياله فى جبال بوليفيا على أيدى عملاء المخابرات المركزية الأمريكية.

وتناقش الندوة، دروس وخبرات تجربة الكفاح العظيمة لـ "جيفارا"، وكيفية الاستفادة منها فى مواجهة مؤامرات القوى الاستعمارية والإرهاب فى بلادنا.

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