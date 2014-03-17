بدء احتفالية "الثقافى القبطى" لإحياء ذكرى رحيل البابا شنودة

بدأت منذ قليل احتفالية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى الخاصة بإحياء الذكرى الثانية لرحيل البابا شنودة الثالث، بحضور البابا تواضروس الثانى.

من جانبه، شكر الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، مشيرًا إلى أن جائزة الحكمة التى أطلقها المركز باسم البابا شنودة الثالث سوف تسلم لكل من المهندس إبراهيم سمك خبير الطاقة الشمسية بألمانيا، والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق بألمانيا.

وأعلن الأنبا أرميا عن جائزتين جديدتين وهما جائزة أفضل إعلامى وأفضل صحفى سوف يتم الإعلان عنهما، كما تحدث عن البابا شنودة الثالث وصفاته خاصة الحكمة، وسرد السيرة الذاتية لكل من المهندس إبراهيم سمك والمهندس هانى .