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أحمد الوكيل: تهديدات “النقل الدولي” بوقف الشحن ليس الأسلوب المتبع لحل أية خلافات

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أحمد الوكيل: تهديدات “النقل الدولي” بوقف الشحن ليس الأسلوب المتبع لحل أية خلافات أحمد الوكيل: تهديدات “النقل الدولي” بوقف الشحن ليس الأسلوب المتبع لحل أية خلافات

أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصريحات المنسوبة في بعض الصحف لنائب رئيس شعبة النقل الدولي بالاتحاد والتي أعلن فيها عن أن المئات من شركات الشحن بمطار القاهرة تهدد بوقف شحن البضائع على طائرات “ للطيران” إلى مختلف دول العالم لم يتم بحثها في مجلس إدارة الشعبة ولم تعرض على الاتحاد لاعتمادها طبقا للائحة الشعب.

وأضاف الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم الإثنين، أن هذه التصريحات أرجعت هذا التهديد إلى احتجاج شركات الشحن على ما وصفته بموقفها المؤيد لمنظمة “الأياتا” ضدهم بضرورة سداد 180 مليون جنيه، للسماح لها بالعمل على شحن البضائع على طائرات “مصر للطيران”.

وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات في كافة ربوع مصر، دعمه للشركة الوطنية “مصر للطيران”، وكذلك لشركات الشحن والنقل الدولي، حيث أنهم ينتسبون للغرف واتحادها العام، وأن مثل تلك التهديدات ليست الأسلوب المتبع في الحوار داخل منظومة الغرف واتحادها العام لحل أي خلافات.

كما أكد أن هذا الموضوع لم يبحث في مجلس إدارة الشعبة ولم يعرض على الاتحاد لاعتماده طبقا للائحة الشعب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 والتي تحظر أيضا على الشعبة أن تظهر أمام الغير باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن الاتحاد، وأن تصدر مثل تلك التصريحات، أو أن تعقد اجتماعات خارج الاتحاد والغرف التجارية.

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