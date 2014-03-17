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ننشر نص اللائحة التنفيذية للجنة الانتخابات الرئاسية

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ننشر نص اللائحة التنفيذية للجنة الانتخابات الرئاسية ننشر نص اللائحة التنفيذية للجنة الانتخابات الرئاسية

اللجنة العليا للانتخابات

حصلت وكالة “ONA” اليوم الأثنين، على نص اللائحة التنفيذية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذى تم نشر قرار إصدارها وأبوابها فى الجريدة الرسمية.

وجاء قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية رقم”2″ لسنة 2014 بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون تنظيم الانتخايات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، وعلى القرار المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 35 لسنة 2013، وعلى محضر اجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودةبتاريخ 13 مارس 2014.

وأقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باللائحة التنفيذية 55 مادة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

 

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