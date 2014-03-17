شاكيري يقترب من الرحيل عن بايرن في الطريق لليفربول

ميونيخ /أ ش أ/ أعترف اكشيردان شاكيرى لاعب خط وسط نادى بايرن ميونيخ الالمانى بأنه مستعد للرحيل من بطل البوندسليجا واوروبا فى الصيف المقبل ويتردد ان نادى ليفربول الانجليزى من ابرز الاندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

ولم يشارك الدولى السويسرى /22 عاما/ سوى فى 18 مباراة تحت قيادة المدير الفنى الاسبانى بيب جوارديولا فى كل البطولات هذا الموسم مما ادى لتزايد التكهنات بقرب مغادرته اليانز ارينا.

وفى ظل تصدر النادى الانجليزى للاندية الساعية لضم بجانب يوفينتوس ونابولى الايطاليين رفض اللاعب ان يستبعد امكانية مغادرة النادى الالمانى.

وقال شاكيرى فى تصريحات صحفية نقلها موقع مترو "حين تسمع هذه الاسماء ،بالطبع يجب ان تستمع للعرض ولكن لم يصل اى شئ ملموس".

وأضاف "لا يمكننى ان اقول اى شئ الآن،اشعر بأننى على مايرام فى ميونيخ ولكن كلاعب يجب ان تستمع للعروض خاصة إذا كان احد هذه الاندية مهتما بشكل جدى ".

وقال "البوندسليجا هو افضل دورى بالنسبة لى ولكننى احب ايضا الدورى الانجليزى والدورى الايطالى ".