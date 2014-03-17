مدرب شالكه: بايرن وريال مدريد أقوى فريقين في العالم

مدريد، (إفي): أكد مدرب فريق شالكه الألماني، ينز كيلر، اليوم أن بايرن ميونخ وريال مدريد، الذي سيواجهه غدا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هما أقوى فريقين في العالم حاليا.

وأقر المدرب في مؤتمر صحفي بملعب سانتياجو برنابيو، بأنه شبه مستحيل تحقيق انتفاضة على ملعب الملكي، بعد الخسارة ذهابا في فيلتينس أرينا 1-6.

وأوضح المدرب أنه طالب لاعبيه فقط بمحاولة الاستمتاع باللعب على أرضية البرنابيو.

وقال "في الوقت الحالي الفريقان الأقوى في العالم هما ريال مدريد (الإسباني) وبايرن ميونخ (الألماني)، يمتلكان لاعبين مذهلين".

وبسؤاله عما إذا كان تحدث مع راؤول جونزالس لاعب الريال وشالكه السابق، لمعرفة طريقة لعب كارلو أنشيلوتي وأجواء البرنابيو، قال "لم أتصل براؤول. تقابلنا مرتين من قبل لكن لم أتلق النصائح من راؤول. إنه شخص رائع، لكننا لم نطلب منه نصائح".

وأضاف كيلر أن المباراة "ستفيد اللاعبين وستزيدهم خبرة وتعلما في أحد أهم الملاعب في العالم"، مشيرا إلى أنه ينتظر شالكه أفضل من لقاء الذهاب.

وأردف "الخوف لا يتناسب مع كرة القدم، إنها مرحلة هامة للاعبي الفريق الشباب ليتعلموا ويزدادوا خبرة. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث".

وبسؤاله إذا ما كان سيحاول إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في المباراة لمواصلة المنافسة على مركز الوصافة بالبوندسليجا، أشار إلى أن لا يستطيع أن يقوم بالعديد من التبديلات نظرا لغياب أحد العناصر الأساسية، البيرواني جيفرسون فارفان، للإصابة.

وأبرز "نرغب في تقديم أفضل ما لدينا في الحقيقة وسنرى النتيجة في النهاية. ريال مدريد يمتلك فريقا رائعا وليس من السهل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبهم لكننا سنحاول".