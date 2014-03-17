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شفانشتايجر لاعب بايرن ميونيخ: لم أصل بعد لقمة المستوى

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شفانشتايجر لاعب بايرن ميونيخ: لم أصل بعد لقمة المستوى شفانشتايجر لاعب بايرن ميونيخ: لم أصل بعد لقمة المستوى

ميونيخ /أ ش أ/ أعرب باستيان شفانشتايجر نجم خط وسط نادى بايرن ميونيخ عن سعادته بالعودة للمشاركة بانتظام فى المباريات بعد غياب ثلاثة اشهر بسبب الاصابة لكنه اكدد ان ادائه لم يصل الى المستوى المأمول بعد.

عاد الدولى الالمانى الذى غاب ثلاثة اشهر بسبب اصابة فى الكاحل للمشاركة فى المباريات فى شهر فبراير الماضى ومنذ ذلك الحين سجل هدفين فى سبع مباريات منها هدف الفوز على باير ليفركوزن امس الاول السبت.

ومع ذلك يعتقد شفانشتايجر انه لديه المزيد ليقدمه للفريق وان عليه ان يبذل مزيدا من الجهد للوصول لقمة ستواه فى اقرب وقت ممكن.

وقال فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى "أحاول ان اصل لقمة المستوى باسرع وقت ممكن،لم اصل للمستوى الذى يرضينى بعدد ولكننى سعيد بما تسير عليه الامور حتى الآن".

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