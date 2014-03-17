”شُفت تحرش” ترصد واقعة تحرش جماعي داخل “حقوق القاهرة”

رصدت مبادرة ” شُفت تحرش – I Saw Harassment ” واقعة تحرش جنسي جماعي بإحدى الفتيات داخل حرم جامعة القاهرة ، وفي محيط كلية الحقوق تحديداً .

وقال بيان للمبادرة، الاثنين، إنه قام العشرات من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة يوم الأحد الموافق 16 مارس 2014 بالتجمهر والاحتشاد حول إحدى الفتيات اللاتي كانت على مقربة من كلية الحقوق، وتعرضت لإشكال مختلفة من التحرش الجنسي بداية من الألفاظ الخادشة للحياء ولمس الجسد عنوة وصولاً إلى محاولات تجريديها من ملابسها، الأمر الذى دفع بالفتاة إلى الهرولة داخل ”الحمامات” المخصصة للنساء والاختباء داخلها، ولم تنتهِ الواقعة إلا بتدخل أمن الجامعة الذين اصطحبوها خارج الحرم، وسط استمرار تجمهر الطلاب حولها والصياح بالعبارات الجنسية وتصوير الفتاة والتعدي عليها.

وطالبت مبادرة ”شُفت تحرش”، وزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات بتسهيل أعمال وأنشطة المبادرة داخل الجامعات المصرية المختلفة، كما طالبت الأمن الجامعي بضرورة معاونه المتطوعات والمتطوعين في مبادرة ”شُفت تحرش” داخل الجامعات للقيام بحملات التوعية بمخاطر جرائم التحرش الجنسي، وضرورة التصدي لها.

وقامت المبادرة بنشر بعض الشهادات التي حلت عليها من كتابات بعض طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي تدخل في الصياغات أو معاني الكلمات إلا بحجب الكلمات البذيئة وذات الطابع الجنسي :

شهادة بعض طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن واقعة التحرش الجماعي التى حدثت فى محيط الكلية يوم الأحد 16 مارس 2014

شهادة رقم 1 :

نادر. أ: ”النهــاردة في كليه الحقوق فـى تمـام السـاعـة الـواحدة ظهـرا فيلم التجربه الدنماركية كان حقيقي واحدة دخلت الكليه لابسه لبس … طبعا كلنا عارفين ان حقوق مفيهاش بنات ،،، فــ اول مـا الشباب شافوها كلهم اتلموا حوليها و معاكسات و كلام و حركااات ،،، البنت جريت دخلت حمام البنات ،،، و الشبـاب تجمهروا عند الحمامات و مخرجتش الا في حراسه الامن الاداري و العيال وراها عملولها حفله جميله و زفه محصلتش”

شهادة رقم 2 :

محمد أ: ”ده كل كلية حقوق بتجري ورااهاا , لابس ,, شعر اصفر وتيشيرت احمر وبنلطوون, شافوهاا الطلاب عند الحمامات بتغير ميك اب ,, والكل قعد يجري وراهااا ويصور فيها لحد ما اجى امن الجامعه ومشي معاهاا وبرضو الطلاب ورااه , وبالاخر بتقولك قبل ما تركب التاكسي دي حرية شخصيه ومش فارق معايا حاجه وحرام اللي بتعملو ”!