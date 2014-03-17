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إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية للإشتغال بالعمل السياسي

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إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية للإشتغال بالعمل السياسي إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية للإشتغال بالعمل السياسي

المستشار-زكريا-عبد-العزيز

قرر المستشار مصطفى أبو طالب قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق إلى الصلاحية، وذلك في قضية اتهامه وقضاة آخرين بالانتماء إلى حركة قضاة من أجل ، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

وكان المستشار مصطفى أبو طالب قد أرسل عدة استدعاءات للمستشار زكريا عبد العزيز للمثول أمامه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، غير أنه لم يحضر، فانتهى قاضي التحقيق إلى قراره بإحالته إلى الصلاحية.

وينتظر عرض القرار خلال الأيام القادمة على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

وكان المستشار زكريا عبد العزيز من بين مجموعة من القضاة المنسوب اليهم الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر والذين يباشر المستشار محمد فهمي قاضي التحقيق المنتدب لهذه في تلك الوقائع التحقيق معهم، إلا أنه اعتذر عن عدم التحقيق مع المستشار عبد العزيز استشعارا منه للحرج، حيث تم على إثر ذلك إسناد التحقيق معه إلى المستشار مصطفى أبو طالب.

أ ش أ

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