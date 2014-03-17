كيري: المبعوث الأمريكي الجديد لسوريا سيبدأ مباحثات في المنطقة الشهر الجاري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الاثنين، تعيين دانيال روبنشتاين كمبعوث جديد للولايات المتحدة بدمشق خلفا للسفير روبرت فورد الذي انتهت فترة عمله كسفير للولايات المتحدة لدى سوريا.

وقال كيري في بيان صدر اليوم إن تعيين روبنشتاين يأتي في وقت حيوي حيث تضاعف الولايات المتحدة جهودها لدعم المعارضة السورية المعتدلة ومحاربة تزايد ظاهرة التطرف التي تمثل تهديدا للجميع ومعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة التي تواجه الشعب السوري والتي تؤثر على الدول المجاورة.

وقال كيري في بيانه إن المبعوث الأمريكي الجديد سيتوجه إلى المنطقة أواخر هذا الشهر لبدء مشاوراته مع السوريين وكذلك مع أطراف أخرى سعيا لوضع حد للمذابح التي يتعرض لها الشعب السوري وإيجاد مستقبل مختلف في سوريا.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الجديد عمل في العديد من دول المنطقة من بينها إسرائيل والأردن والعراق وتونس وسيناء.