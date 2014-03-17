بالفيديو... مستشفى العين الجديد .. تكنولوجيا المستقبل برؤية إماراتية

وضع التصميم المستقبلي لمبنى المستشفى الجديد الذي يجمع بين توفير أحدث التقنيات الطبية وأجواء طبيعية تحاكي الطابع المميز لمدينة العين والمناطق المحيطة بها.

ويتمتع المستشفى الجديد الذي سيتم افتتاحه خلال العامين المقبلين بمواصفات عملية وجمالية فريدة تتمثل في مساحات كبيرة من الحدائق الخضراء يتم التحكم بدرجة حرارتها ليكون المستشفى الجديد بالفعل واحة استشفاء حقيقية كما يشتمل مخطط المستشفى على العديد من وحدات الدعم المتصلة في ما بينها ومتصلة كذلك بالمبنى الرئيسي عبر نفق تحت الأرض وذلك للحد من الحركة الناتجة عن أعمال الصيانة في أقسام المرضى.

وفي ديسمبر الماضي وقعت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" عقد تنفيذ مشروع مستشفى العين الجديد مع ائتلاف شركتي ارابتك للإنشاءات وكونستراكتورا سان جوسية اس ايه في أبوظبى، وذلك بعد أن اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه الذي عقد قيل اربعة أشهر برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ترسية أعمال مشروع المستشفى، وبتكلفة إجمالية 4.309 مليار درهم.

وتؤكد شركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة) أن مستشفى العين الجديد تم تصميمه وفق معايير الإستدامة التي تراعي خفض استهلاك الطاقة والمياه والاستفادة القصوى من أشعة الشمس وفي نفس الوقت تم التصميم وفق أحدث المعايير الطبية العالمية التي تؤمن البيئة المناسبة لاستشفاء المرضى وراحتهم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وتقاليد دولة الإمارات إلى جانب تلبية الاحتياجات المستقبلية من توسعات والتي توفر للمريض العناية الصحية ذات مستوى عالي.

وتشير شركة (صحة) إلى أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والتوسع في إنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية إذ أن مشاريع المنشآت الصحية الجديدة لشركة "صحة" سواء المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات ومراكز الغسيل الكلوي ستعيد تشكيل مفاهيم الخدمات الصحية الراقية خلال السنوات المقبلة بحيث تتسق جودة هذه الخدمات الصحية مع استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي للعام 2030 وبما يعزز من كفاءة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفى الجديد 719 سريرا موزعة على الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، والرعاية المركزة، والتأهيل الطبي، وكبار الشخصيات، والأجنحة الملكية، علاوة على 104 عيادات تخصصية متطورة و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار، وتتوزع الأسرة في المستشفى الجديد إلى 484 سريراً للطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، و67 سريراً للرعاية المركزة، و142 سريرا للتأهيل الطبي، و26 سريراً لكبار الشخصيات والأجنحة الملكية.

ويمتد مستشفى العين الجديد على مساحة 358 ألف متر مربع، ويتكون المشروع الجديد من المستشفى الرئيسي، ومشرحة مركزية تغطي احتياجات المنطقة الشرقية، ومسجد، ومركز خدمات لوجستية، ومحطة طاقة كهربائية (سعة 60 ميغاوات)، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تحت المبنى تتسع لـ 1500 سيارة.

وسيتم تزويد مستشفى العين الجديد بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية عالية الجودة والتي ستسهم في تقديم رعاية طبية عالية المستوى للمرضى، ويسهم كذلك في تغطية الاحتياجات السكانية المتزايدة في السنوات القادمة، كما سيقلل المستشفى الجديد تكاليف الصيانة، وسيقدم الخدمات الإدارية المساندة كغرف الاجتماعات، ومواقف السيارات الضرورية.

والجدير بالذكر أن تصميم مستشفى العين الجديد حاز على ترشيح لجائزة التصميم المتميز في مجال «أفضل تصميم مستشفى" في معرض الشرق الأوسط للمنشآت الطبية 2010 حيث صمم المستشفى بأسلوب «واحة الشفاء» العلاجي، ليشكل معلما بارزا من معالم مدينة العين.

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