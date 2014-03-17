محمد بن زايد يستقبل منتخب كرة اليد المتأهل إلى كأس العالم

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر منتخب الإمارات لكرة اليد المتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة 2015.

وهنأ سمو ولي عهد أبوظبي لاعبي وفنيي وإداريي منتخب الإمارات لكرة اليد على ما حققوه من إنجاز بالتأهل الى كأس العالم وبالمستوى المتميز الذي ظهروا به خلال التصفيات ..معربا سموه عن سعادته بهذه النتائج الطيبة والانجاز المشرف.

وأثنى سموه على أداء اللاعبين ومهاراتهم الفنية خلال المنافسات .. كما حيا سموه الروح الوطنية العالية التي تحلى بها فريق يد الإمارات في البطولة والإصرار على تحقيق النتائج والإنجاز والمساهمة في رفع اسم الإمارات عاليا ..مؤكدا سموه ثقته بقدرة أبناء الإمارات على حصد المراكز الأولى وتحقيق نتائج متقدمة على منصات التتويج بكل كفاءة واقتدار .

وقال سموه مباركا للفريق هذا الانجاز " أنتم أهم ما نملك وتملكه البلاد .. والرهان عليكم اليوم وغدا وبعده .. وان شاء الله دائما رافعين الراية ومبيضين الوجه .. واذا كان للدولة فخر فهو بشبابها أمثالكم والله يعزكم ويحفظكم".

وثمن سموه هذا الانجاز قائلا " لا شك انه انجاز تاريخي وأريد ان أهنئ دولة الامارات وأهل الامارات وقيادتها الحكيمة بهؤلاء الشباب المبروكين الذي رفعوا الراية و ردوا بالخبر الطيب .. وأكيد ان دولة الامارات فيها من هذه النوعية التي ترفع الرأس دائما .. الله يحفظهم".

وأضاف سموه " نحن دائما نراهن على الحصان الفائز والذي يرفع الراية ويرد الخبر الطيب .. وهذه النوعية لازم تتقدم الى الأمام وتؤخذ بالأحضان وتقبل على الرأس .. ونقول لهم نحن نحبكم لأنكم فخر هذه الأرض وفخر البلاد ..والله يحفظ الجميع " .

وأشاد سمو ولي عهد أبوظبي بالجهود المتميزة التي قام بها الجهاز الفني والاداري لاتحاد الإمارات لكرة اليد في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز.

وتمنى سموه للمنتخب الوطني المشارك التوفيق والنجاح في المسابقات والمنافسات المقبلة .. وحث سموه اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والعطاء لحصد المزيد من النتائج المشرفة .

من جانبهم أشاد اللاعبون بالدعم الذي يقدمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة الإمارات ووقوفه بجانب الانجازات الرياضية التي تتحقق في الألعاب كافة ..معاهدين سموه على بذل كل طاقتهم وجهودهم من اجل المساهمة في رفع اسم الإمارات عاليا في المحافل الرياضية وتمثيل رياضة الإمارات أفضل تمثيل .

حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.

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