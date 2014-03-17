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"محلب" يؤكد حرصه على حل أزمة مدينة زويل وجامعة النيل

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"محلب" يؤكد حرصه على حل أزمة مدينة زويل وجامعة النيل "محلب" يؤكد حرصه على حل أزمة مدينة زويل وجامعة النيل

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقى الرئيس الأكاديمى لمدينة زويل، وحضر اللقاء كل من وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال المقابلة، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التوصل لحل سريع للنقاط العالقة بين جامعة النيل ومدينة زويل فى إطار من التوافق البناء، وصولاً إلى تسوية عادلة تحافظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.

من جانبه، أبدى د. شريف صدقى تقديره وتفهمه لمسعى رئيس الوزراء، مؤكدًا الحرص التام على العمل نحو الوصول لهذه التسوية، بالشكل الذى يضمن عدم الإضرار بأى من الطرفين سواء طلاب مدينة زويل أو جامعة النيل.
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