ريال مدريد يتوقع كلاسيكو متوازن أمام برشلونة

إفي - توقع المدير الفني الإيطالي لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن يخوض فريقه مباراة كلاسيكو "متساوية الكفتين" أمام برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة بعد الفوز الساحق الذي حققه الفريق الكتالوني أمس في الليجا بسباعية نظيفة، ليبقي على فارق الأربع نقاط مع غريمه الملكي متصدر الجدول.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة شالكه الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، متحدثا عن الكلاسيكو المرتقب يوم الأحد القادم "دائما ما أقول إن برشلونة فريق قوي للغاية، الجميع يقول هذا."

وأضاف "ربما واجهوا بعض الصعوبات بعدم الفوز في بعض المباريات، لكنهم أزاحوا المشاكل من أمامهم لأنهم أقوياء".

وأكد المدرب "مباراة الأحد ستكون متساوية للغاية بين الفريقين".

ويلعب ريال مدريد بأريحية بعد فوزه ذهابا بنتيجة 6-1 بملعب فيلتينس أرينا معقل شالكه.