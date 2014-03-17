أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يتوقع كلاسيكو متوازن أمام برشلونة

Google+ Print
ريال مدريد يتوقع كلاسيكو متوازن أمام برشلونة ريال مدريد يتوقع كلاسيكو متوازن أمام برشلونة

إفي - توقع المدير الفني الإيطالي لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن يخوض فريقه مباراة كلاسيكو "متساوية الكفتين" أمام برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة بعد الفوز الساحق الذي حققه الفريق الكتالوني أمس في الليجا بسباعية نظيفة، ليبقي على فارق الأربع نقاط مع غريمه الملكي متصدر الجدول.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة شالكه الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، متحدثا عن الكلاسيكو المرتقب يوم الأحد القادم "دائما ما أقول إن برشلونة فريق قوي للغاية، الجميع يقول هذا."

وأضاف "ربما واجهوا بعض الصعوبات بعدم الفوز في بعض المباريات، لكنهم أزاحوا المشاكل من أمامهم لأنهم أقوياء".

وأكد المدرب "مباراة الأحد ستكون متساوية للغاية بين الفريقين".

ويلعب ريال مدريد بأريحية بعد فوزه ذهابا بنتيجة 6-1 بملعب فيلتينس أرينا معقل شالكه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع