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ماتا يطالب باستعادة ' روح الفوز ' قبل مواجهة أوليمبياكوس

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ماتا يطالب باستعادة ' روح الفوز ' قبل مواجهة أوليمبياكوس ماتا يطالب باستعادة ' روح الفوز ' قبل مواجهة أوليمبياكوس

أعرب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوان ماتا عن ثقته في استعادة الفريق لـ"روح الفوز" قبل مواجهة أوليمبياكوس الأربعاء المقبل في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تأتي عقب الهزيمة القاسية أمس من ليفربول في الليجا بثلاثية نظيفة في أولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر".

واعتبر اللاعب، الذي لن يقدر على خوض مباراة أوليمبياكوس بسبب مشاركته مع ناديه السابق تشيلسي في دوري الأبطال هذا الموسم، في مدونته الشخصية (جرادا 360) ان تعويض الخسارة ذهابا بهدفين نظيفين من النادي اليوناني ليس مستحيلا.

وقال ماتا "اذا ما سجلنا الهدف سريعا، فإن دعم الجماهير سيلعب دورا هاما.. مهما كان الأمر يبدو حزينا فإن هذه العاصفة ستنقشع وستشرق الشمس بعدها".

وتابع اللاعب "هكذا هي كرة القدم، تهديك لحظات رائعة ولكن أيضا أوقاتا معقدة يجب خلالها ضبط النفس ومواصلة العمل بفخر واحترافية ححتى النهاية".

وأضاف ماتا "نحن نعرف تاريخ النادي والبطولات التي حققها انطلاقا من روح الفوز التي نحتاجها في مباراة العودة أمام أوليمبياكوس لتعويض ما حدث في الذهاب".

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