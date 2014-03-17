شالكه يصل إسبانيا لمواجهة ريال مدريد بدون فارفان

إفي - وصل فريق شالكه الألماني إلى العاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لمواجهة ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المهمة تبدو شبه مستحيلة لتجاوز العملاق الملكي بعدما خسر على ملعبه فيلتينس أرينا ذهابا 1-6.

ولم تضم بعثة شالكه المهاجم البيرواني جيفرسون فارفان، اللاعب الوحيد المصاب في تشكيلة فريق المدرب ينز كيلر.

ويعاني فارفان من مشاكل في ركبته اليمنى منذ عدة أسابيع، ولم يستطع التعافي في الوقت المناسب قبل خوض مباراة الغد بملعب سانتياجو برنابيو.

أما باقي اللاعبين فسيكونون جميعهم تحت إمرة المدرب كيلر، الذي سيتعين عليه استبعاد اثنين من أصل 20 لاعبا وصلوا لمدريد.

وينتظر أن يعقد كيلر مؤتمرا صحفيا مساء اليوم من معقل الريال، يعقبه مرانا للفريق في ملعب المباراة.